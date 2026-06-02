Украинский транспортный самолет вылетел в Исландию с закрытого аэродрома ТАСС: украинский Ан-12 взял курс на Рейкьявик

Москва2 июн Вести.Украинский транспортный самолет Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта в Черновцах в Рейкьявик. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.

По данным агентства самолет совершил промежуточную посадку в Кишиневе.

Несмотря на то что воздушное пространство над Украиной закрыто и закрыты аэропорты, из Черновцов вылетел "транспортник" Ан-12 отмечает ТАСС

Источник издания не уточнил, с чем связана цель полета. Известно только, что эксплуатируемый 56 лет самолет совершал ранее чартерные грузоперевозки между странами Западного полушария.

О каких грузах идет речь, также ничего не сообщается.