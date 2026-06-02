Москва2 июнВести.Украинский транспортный самолет Ан-12 вылетел из закрытого аэропорта в Черновцах в Рейкьявик. Об этом ТАСС сообщил источник в авиадиспетчерских службах Евросоюза.
По данным агентства самолет совершил промежуточную посадку в Кишиневе.
Несмотря на то что воздушное пространство над Украиной закрыто и закрыты аэропорты, из Черновцов вылетел "транспортник" Ан-12отмечает ТАСС
Источник издания не уточнил, с чем связана цель полета. Известно только, что эксплуатируемый 56 лет самолет совершал ранее чартерные грузоперевозки между странами Западного полушария.
О каких грузах идет речь, также ничего не сообщается.