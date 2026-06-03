Москва3 июнВести.Украинский транспортный самолет Ан-12, вылетевший из закрытого аэропорта в Черновцах в Исландию, мог привезти обратно ракеты для ЗРК Patriot. Об этом военный летчик Владимир Попов заявил Газете.ru.
По его словам, украинцы в настоящий момент охотятся за боеприпасами по всему миру.
Я думаю, это поставки или вооружения, или боеприпасов, даже ракет для систем Patriot – не исключаюотметил он
По мнению Попова, выбор Ан-12 для полета в Рейкьявик был неслучайным. Летчик заметил, что это неприхотливый самолет, а аэродромы в Исландии находятся не в лучшем состоянии.
Ранее сообщалось, что украинский "транспортник" вылетел из закрытого аэропорта в Черновцах в Рейкьявик, совершив промежуточную посадку в Кишиневе.