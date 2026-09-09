Москва9 сенВести.Полиция Финляндии официально прекратила расследование инцидента с украинскими БПЛА, упавшими на территории страны весной 2026 года. Сообщение об этом опубликовано на сайте ведомства.
Полицейские подтвердили, что беспилотники принадлежали украинским боевикам, управлялись ими и предназначались для атак по территории России.
В ходе расследований не было обнаружено обстоятельств, которые требовали бы дальнейшего привлечения кого-либо к уголовной ответственности. Поэтому прокурор решил прекратить расследования, последовав рекомендациям Национального бюро расследований Финляндии и Пограничной службыговорится в заявлении ведомства
С марта финские власти регулярно фиксируют появление беспилотников в воздушном пространстве страны. Расследования показали, что многие из них имеют украинское происхождение.
В российском посольстве в Хельсинки предупреждали, что если власти Финляндии официально предоставят воздушное пространство дронам ВСУ, то это приведет к серьезным последствиям.