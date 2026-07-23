Москва23 июлВести.Активность Украины в применении беспилотников создает у них иллюзию, что все проблемы в ходе боевых действий можно решить за счет летательных аппаратов. Об этом ИС "Вести" заявил политолог-международник, эксперт международного клуба "Валдай" Андрей Кортунов.
По его мнению, именно данный акцент на новых технологиях дал больше популярности экс-министру обороны Михаилу Федорову.
Мне кажется, что многие в Киеве сейчас надеются на чудо. Они считают, что Федоров - это человек, который может такое чудо обеспечить. Повышенная активность Украины в сфере дроновой войны создает, очевидно, некоторые иллюзии относительно того, что за счет дронов можно решить все проблемы по линии боевого соприкосновения и завершить войну на приемлемых для Украины условиях. Я думаю, с этим связана и такая растущая популярность экс-министра обороны Михаила Федороваотметил он
Однако, считает Андрей Кортунов, вряд ли эта спонтанная популярность экс-министра продлится долго.
В любом обществе люди симпатизируют жертвам, симпатизируют тем, с кем власть обошлась, по их мнению, несправедливо. Это понятно, но не означает, что такая популярность сохранится надолго. Тут многое зависит от Федорова и того, насколько он сможет удержаться в фокусе общественного вниманиясказал он