Москва26 сен Вести.На сегодняшний день Украина на 90% лишена возможностей вести военные действия. Украинские боевики способны сопротивляться только благодаря поставкам оружия, боеприпасов и информации из зарубежных источников. Об этом в интервью ИС "Вести" сообщил военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.

Украинская армия, давайте объективно говорить, зависит полностью от зарубежных источников, как оружия, боеприпасов, информации, систем управления и всего [остального]… Даже FPV-дроны, которые применяются на фронте… печатают на 3D-принтерах, привезенных из-за рубежа и из порошка, который поступает из-за рубежа. То есть на сегодняшний день Украина на 90% лишена практически всего, что связано с ведением военных действий рассказал эксперт

Также Кнутов объяснил, что удары российских войск по украинским data-центрам призваны лишить противника возможности использовать терминалы спутниковой связи и ограничить работу западной военной платформы на базе ИИ.