The Guardian: для Киева наступает самый сложный этап с начала конфликта

Киеву предрекли самый сложный этап конфликта The Guardian: для Киева наступает самый сложный этап с начала конфликта

Москва3 окт Вести.Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за усиливающихся ударов ВС РФ. на это указала британская газета The Guardian.

По оценке издания, за последние недели характер российских воздушных атак изменился: они стали чаще происходить днем и затрагивать используемую в интересах украинских боевиков транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины.

Усиливающиеся атаки ВСВ РФ, как отмечается в статье, меняют повседневную жизнь Киева.

Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозы говорится в материале

ВС РФ в ночь на пятницу, 2 октября, поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. В Минобороны России пояснили, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.

Вечером 2 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост. Переправу закрыли для проезда автомобилей и метро.

Утром 3 октября Кличко заявил о повреждении Северного моста.