Москва3 октВести.Киев вступает в самый сложный этап конфликта из-за усиливающихся ударов ВС РФ. на это указала британская газета The Guardian.
По оценке издания, за последние недели характер российских воздушных атак изменился: они стали чаще происходить днем и затрагивать используемую в интересах украинских боевиков транспортную и энергетическую инфраструктуру Украины.
Усиливающиеся атаки ВСВ РФ, как отмечается в статье, меняют повседневную жизнь Киева.
Украинские чиновники предупреждают своих европейских коллег о масштабах надвигающейся угрозыговорится в материале
ВС РФ в ночь на пятницу, 2 октября, поразили автожелезнодорожный мост через Днепр в Киеве. В Минобороны России пояснили, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.
Вечером 2 октября мэр Киева Виталий Кличко сообщил о попадании в Южный мост. Переправу закрыли для проезда автомобилей и метро.
Утром 3 октября Кличко заявил о повреждении Северного моста.