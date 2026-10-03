NYT: Украину может ждать логистический кошмар из-за ударов ВС РФ по мостам

На Западе признали, что Украину может ждать логистический кошмар NYT: Украину может ждать логистический кошмар из-за ударов ВС РФ по мостам

Москва3 окт Вести.Удары российской армии по мостам в Киеве могут привести Украину к логистическому кошмару. Об этом пишет газета The New York Times.

Уточняется, что удары могу ослабить несущие конструкции мостов и вынудить власти украинской столицы закрыть их.

В результате это (атаки ВС РФ по мостам в Киеве - прим. ред.) обернется логистическим кошмаром для Киева и всей страны отмечается в публикации

Подчеркивается, что через мосты в Киеве проходит большое количество военного оборудования и войск Вооруженных сил Украины (ВСУ). В случае закрытия мостов обходных путей останется слишком мало, заключает издание.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что российские войска нанесли удары беспилотниками по объектам инфраструктуры Украины, задействованным в интересах украинской армии. В Киеве был поражен Северный автотранспортный мост через Днепр.