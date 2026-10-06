Марочко рассказал о важности блокировки движения по Северному мосту в Киеве Марочко: даже сутки простоя Северного моста сильно влияют на положение ВСУ

Москва6 окт Вести.Сутки простоя Северного автотранспортного моста в Киеве, по которому Вооруженные силы России нанесли удар, сильно влияют на положение армии киевского режима в зоне спецоперации. Об это ТАСС рассказал военный эксперт Андрей Марочко.

Северный автотранспортный мост - очень важный в Киеве транспортный логистический узел для того, чтобы перебрасывать с одного берега Днепра на другой все то, что поставляется Западом. Естественно, даже сутки простоя данного моста сильно повлияют на обеспечение украинских боевиков на линии боевого соприкосновения", - сказал он. сказал он

Марочко отметил, что регулярные удары российской армии по мостам, отвечающим за логистику ВСУ, "сильно облегчат работу наших военнослужащих".

Ранее в дневное время был нанесен удар по Северному автотранспортному мосту через Днепр в Киеве. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, данный объект обеспечивал переброску войск противника и логистику военных грузов.