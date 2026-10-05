Москва5 окт Вести.Южный мост в Киеве, который на сегодняшний день перекрыт после российских ударов, обеспечивал не только перевозку продукции военного назначения, но также по нему проходят кабели, поставляющие электроэнергию и обеспечивающие доступ в интернет. Подробностями в интервью ИС "Вести" поделился военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

По его словам, по Южному мосту было организовано не только пешеходное и автомобильное сообщение, но также там действовала железнодорожная линия метро, которую противник активно использовал в военных целях.

[Южный мост] – это точка входа с ключевой западной транспортной артерии трассы Е40, которая следует из Западной Европы и де-факто обеспечивает логистику, в том числе продукцией военного назначения… Там еще есть линия метро, а метро – это де-факто ветка железнодорожного сообщения, которая может использоваться, и, как мы понимаем сейчас, противник активно использует всю гражданскую инфраструктуру под решение задач военной логистики рассказал Степанов

При этом сам мост является не только транспортной артерией, но и помогает в обеспечении водой и электроэнергией.

Сам мост – это же не просто транспортная артерия, это еще и обеспечение подачи воды, там есть соответствующие водопроводные системы. Это и энергетика, соответствующие кабели идут по этому мосту, кстати, в том числе обеспечивающие доступ к широкополосному интернету. Поэтому это сложная инженерная, инфраструктурная конструкция, воздействие на которую повлияет на сразу несколько аспектов функционирования не только логистики, но и энергетики, а также цифровой связанности подчеркнул эксперт

Ранее сообщалось, что движение по поврежденному Южному мосту в Киеве перекрыто. В ночь на 2 октября российские войска нанесли удар по автожелезнодорожному мосту через Днепр. В Минобороны РФ уточнили, что данная переправа обеспечивала переброски войск и поставки военных грузов в интересах украинских боевиков.