Эксперт указал на военную значимость подземных коммуникаций в Киеве Эксперт Степанов: связанные с метро Киева объекты имеют важное военное значение

Москва5 окт Вести.Все коммуникации, связанные с подземной инфраструктурой в Киеве, имеют двойное назначение, при этом приоритет отдается под военные нужды. Подробнее о значении метро в украинской столице рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов в интервью ИС "Вести".

Он отметил, что подземные коммуникации, обеспечивающие логистику для нужд фронта, всегда необходимо учитывать в качестве военной цели.

Все коммуникации, связанные с метро, с подземной инфраструктурой, имели двойное назначение. И де-факто сейчас все объекты, которые связаны с метро в Киеве, имеют приоритетно военное назначение… Это и склады арсеналов, это и возможности для развертывания промышленных производственных площадок. И метро строилось на случай применения ядерного оружия с точки зрения возможности сохранения какого-либо потенциала выживаемости не только населения, а прежде всего военно-политического руководства и командования объяснил Степанов

Также он рассказал о важных функциях Южного моста в Киеве, при помощи которого обеспечивается не только перевозка продукции военного назначения: по нему также проходят кабели, поставляющие электроэнергию и обеспечивающие доступ в интернет.