Военный эксперт не исключил разрушение плотины ДнепроГЭС для парализации ВСУ Эксперт Степанов: плотину ДнепроГЭС можно разрушить, чтобы парализовать ВСУ

Москва5 окт Вести.Разрушение плотины Днепровской гидроэлектростанции (ДнепроГЭС) может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей вооруженных сил Украины (ВСУ). Такое мнение в интервью ИС "Вести" высказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов.

При этом он отметил, что подходить к решению по атаке плотины необходимо со всей внимательностью. По его словам, нужно четкое понимание приоритетных целей, откуда исходят реальные угрозы.

Решения должны быть взвешенные. Я думаю, что идет анализ целой группы экспертов о возможных последствиях. Но тем не менее, если мы говорим о решении исключительно боевых задач и решении задач парализации возможностей противника, транспортных, логистических, я полагаю, что в данном случае вполне обоснованно рассматривать подобный сценарий. Но необходимо все взвешивать отметил эксперт

Также Степанов подчеркнул, что киевский режим держит мирное население в заложниках, используя гражданскую инфраструктуру исключительно для военных целей.

Мы в последнее время ориентируемся на пропорциональность применяемых сил и средств. И это вполне обоснованно с точки зрения гуманного отношения к мирному населению, потому что оно во многом сейчас находится в положении заложников… Киевская террористическая хунта использует гражданские объекты, логистические центры исключительно для своих военных задач: школы, детские сады, лечебные учреждения, медицинские центры добавил он

Военный эксперт добавил, что все коммуникации, которые связаны с подземной инфраструктурой на Украине, имеют двойное назначение, при этом приоритет отдается под военные нужды.