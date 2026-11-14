Семикин: движение транспорта по дамбе Днепрогэс в Запорожье перекрыто

Транспортное сообщение через плотину Днепрогэс полностью остановили Семикин: движение транспорта по дамбе Днепрогэс в Запорожье перекрыто

Москва14 ноя Вести.Движение транспорта по дамбе Днепровской ГЭС в подконтрольном Вооруженным силам Украины (ВСУ) Запорожье перекрыто. Об этом заявил назначенный Киевом и.о. главы Запорожской областной государственной администрации Михаил Семикин.

Причины перекрытия движения не уточняются.

Обновление о ситуации с движением по плотине Днепрогэс. В настоящее время движение транспорта полностью перекрыто отмечается в Telegram-канале Семикина

Заработавшая в 1932 году Днепровская ГЭС состоит из двух станций – ГЭС-1 и ГЭС-2. Она является самой крупной гидроэлектростанцией на подконтрольной Украине территории.

5 октября военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что разрушение Днепрогэс может помочь в решении боевых задач по парализации логистических возможностей ВСУ.