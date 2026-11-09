В Киеве возник транспортный коллапс из-за проблем с движением по мостам

В Киеве - транспортный коллапс из-за проблем с движением по мостам В Киеве возник транспортный коллапс из-за проблем с движением по мостам

Москва9 ноя Вести.Транспортный коллапс возник в Киеве из-за проблем с движением по мостам через реку Днепр. Об этом сообщило украинское издание "Страна".

По информации этого издания, Северный мост полностью закрыт для движения, перед мостом Патона образовалась колоссальная пробка.

Мостовые переправы через Днепр в Киеве, Запорожье и Днепропетровске играют большую роль для обеспечения действий киевских формирований на левобережной Украине.

Мосты используются для переброски живой силы и резервов противника с правобережья на левобережье, а также для бесперебойного снабжения ВСУ топливом и западными военными грузами.