В Киеве начался транспортный коллапс на фоне повреждения мостов В Киеве начался транспортный коллапс после повреждения мостов

Москва6 окт Вести.В Киеве, где после повреждения мостов через Днепр второй день подряд на дорогах фиксируются огромные пробки, начался транспортный коллапс. Об этом сообщают украинские СМИ.

Отмечается, что из-за ситуации на дорогах многие владельцы машин отказались от личного транспорта в пользу метро, где теперь собираются большие толпы.

Утром местные СМИ сообщили об огромных пробках на дорогах, ведущих к мостам через Днепр.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 октября российские войска поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. По данным ведомства, мост обеспечивал переброски войск и поставки военных грузов в интересах ВСУ.