Москва6 октВести.В Киеве, где после повреждения мостов через Днепр второй день подряд на дорогах фиксируются огромные пробки, начался транспортный коллапс. Об этом сообщают украинские СМИ.
Отмечается, что из-за ситуации на дорогах многие владельцы машин отказались от личного транспорта в пользу метро, где теперь собираются большие толпы.
Утром местные СМИ сообщили об огромных пробках на дорогах, ведущих к мостам через Днепр.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в ночь на 2 октября российские войска поразили в Киеве автомобильно-железнодорожный мост через Днепр. По данным ведомства, мост обеспечивал переброски войск и поставки военных грузов в интересах ВСУ.