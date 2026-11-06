Киев столкнулся с многокилометровыми пробками и перебоями в работе транспорта

Поездки по Киеву стали занимать по несколько часов из-за транспортного коллапса Киев столкнулся с многокилометровыми пробками и перебоями в работе транспорта

Москва6 ноя Вести.В Киеве наблюдается транспортный коллапс, из-за которого поездки по городу стали длиться часами. Об этом пишут местные СМИ.

В Telegram-каналах очевидцы публикуют видео, на которых видны огромные пробки на улицах Киева.

По данным местных журналистов, время в пути на некоторых маршрутах увеличилось в несколько раз. Поездка, которая раньше занимала около 20 минут, теперь может продолжаться до двух часов.

Заторы также осложняют движение общественного транспорта. Людям приходится с трудом пробираться в переполненные автобусы. Дополнительным обстоятельством, осложняющим дорожную обстановку, стал первый снег, выпавший в украинской столице.

Ранее между мэром Киева Виталием Кличко и главой киевского режима Владимиром Зеленским вновь обострился конфликт. Зеленский обвинил городские власти в провале подготовки к зиме. В ответ Кличко рассказал, что киевский режим почти полгода не утверждал план устойчивости столицы.