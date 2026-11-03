В Киеве не ходят трамваи и троллейбусы, сроки запуска не названы Движение электротранспорта в столице Украины приостановлено

Москва3 ноя Вести.В Киеве без указания конкретных сроков возобновления работы остановлено движение трамваев и троллейбусов, сообщила городская администрация украинской столицы.

Причиной названа критическая ситуация в энергосистеме Украины. Вместо трамваев и троллейбусов запускают дублирующие автобусные маршруты.

Власти Киева при этом признали, что охватить все направления не получится, поскольку самих автобусов, а также водителей не хватает.

До этого мэр Киева Виталий Кличко оценил обстановку с электроснабжением в городе как крайне сложную, пояснив, что повреждены объекты местного энергоузла. В городе приостановили движение на всех трех ветках метрополитена, а также временно прекратили подачу воды.

3 ноября в украинской столице и двух областях Украины ввели экстренные отключения света.