Москва2 нояВести.Движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и ряде улиц Киева приостановлено из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевпастранса".
Ограничения затронули проспекты Отрадный и Берестейский, улицы Гарматную, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирскую, Святошинскую и Стеценко, а также район станции метро "Шулявская".
О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительнодобавили в "Киевпастрансе"
Ранее в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил энергетический холдинг ДТЭК.