В Киеве остановили движение электротранспорта на нескольких маршрутах

В Киеве приостановлено движение трамваев В Киеве остановили движение электротранспорта на нескольких маршрутах

Москва2 ноя Вести.Движение электротранспорта на Борщаговской линии скоростного трамвая и ряде улиц Киева приостановлено из-за отсутствия напряжения в энергосистеме. Об этом сообщили в Telegram-канале "Киевпастранса".

Ограничения затронули проспекты Отрадный и Берестейский, улицы Гарматную, Вадима Гетьмана, Елены Телиги, Даниила Щербаковского, Владимирскую, Святошинскую и Стеценко, а также район станции метро "Шулявская".

О возобновлении движения и последующих изменениях в работе общественного транспорта будет сообщено дополнительно добавили в "Киевпастрансе"

Ранее в Киеве и Киевской области ввели аварийные отключения электроэнергии. Об этом сообщил энергетический холдинг ДТЭК.