Экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

В Киеве и двух областях Украины введены экстренные отключения света Экстренные отключения света ввели в Киеве, Киевской и Днепропетровской областях

Москва3 ноя Вести.Экстренные отключения света ввели в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.

Киев, Киевская и Днепропетровская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключения говорится в публикации

В холдинге напомнили, что в такой ситуации графики отключения электричества не действуют.

В ночь на 3 ноября сообщалось о взрывах в украинской столице.

СМИ также писали, что жители Киева недовольны мэром города Виталием Кличко из-за неготовности столицы к зиме.