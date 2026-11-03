Москва3 нояВести.Экстренные отключения света ввели в Киеве, а также Киевской и Днепропетровской областях Украины. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг ДТЭК в своем Telegram-канале.
Киев, Киевская и Днепропетровская область: по команде Укрэнерго введены экстренные отключенияговорится в публикации
В холдинге напомнили, что в такой ситуации графики отключения электричества не действуют.
В ночь на 3 ноября сообщалось о взрывах в украинской столице.
СМИ также писали, что жители Киева недовольны мэром города Виталием Кличко из-за неготовности столицы к зиме.