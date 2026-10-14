В 5 из 10 районов Киева из-за повреждения энергообъектов наступил блэкаут

Половина районов Киева осталась без электричества В 5 из 10 районов Киева из-за повреждения энергообъектов наступил блэкаут

Москва14 окт Вести.В пяти из 10 районов Киева из-за взрывов и повреждения энергообъектов начались аварийные отключения света. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг "ДТЭК".

Уточняется, что специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.

[Повреждения энергообъектов привели] к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского района столицы сказано в публикации в Telegram-канале холдинга

13 октября сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду из-за отключений электричества в украинской столице. От него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.