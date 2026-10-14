Москва14 октВести.В пяти из 10 районов Киева из-за взрывов и повреждения энергообъектов начались аварийные отключения света. Об этом сообщил украинский энергетический холдинг "ДТЭК".
Уточняется, что специалисты уже работают над восстановлением подачи электроэнергии.
[Повреждения энергообъектов привели] к аварийным отключениям в Дарницком, Днепровском, Печерском, Соломенском и в части Голосеевского района столицысказано в публикации в Telegram-канале холдинга
13 октября сообщалось, что мэра Киева Виталия Кличко вызвали в Верховную раду из-за отключений электричества в украинской столице. От него потребовали отчет о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону.