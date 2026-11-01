Жители Киева недовольны Кличко из-за неподготовленности столицы к зиме NZZ: киевляне недовольны Кличко из-за неподготовленности столицы к зиме

Москва1 ноя Вести.Жители Киева недовольны мэром города Виталием Кличко из-за того, что столица не готова к зиме. Об этом пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung (NZZ).

Уточняется, что Киеву не хватает ни техники, ни боеприпасов для систем ПВО. Кроме того, наблюдается нехватка убежищ и перегрузка энергосистемы.

Киев практически не готов к пятой военной зиме: недовольство в первую очередь направлено на мэра города Кличко отмечается в публикации

Издание подчеркивает, что, несмотря на призывы Кличко покинуть город на зиму, большинство киевлян останутся дома.

Ранее ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак заявил, что вполне разумным шагом для Кличко сейчас было бы уйти в отставку, поскольку в таком случае вся ответственность за тяжелое положение в украинской столице автоматически легла бы на главу киевского режима Владимира Зеленского.