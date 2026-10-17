В Киеве митингующие требуют отставки мэра Виталия Кличко Митингующие у администрации Киева требуют отставки Кличко

Москва17 окт Вести.Акция протеста проходит 17 октября у здания городской администрации Киева, митингующие требуют отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает агентство УНИАН.

Как отмечается, участники митинга скандируют лозунги "Отставка" и "Кличко на нары". Мэра обвиняют в недолжной подготовке служб города к грядущей зиме.

При этом параллельно с акцией протеста у здания администрации собрались сторонники Кличко и проводят акцию в его поддержку.

Ранее 14 октября Кличко выступил на заседании Верховной рады Украины с резкой критикой главы киевского режима Владимира Зеленского, вопросив, куда подевались средства, выделенные на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) города.