Москва17 октВести.Акция протеста проходит 17 октября у здания городской администрации Киева, митингующие требуют отставки мэра украинской столицы Виталия Кличко. Об этом сообщает агентство УНИАН.
Как отмечается, участники митинга скандируют лозунги "Отставка" и "Кличко на нары". Мэра обвиняют в недолжной подготовке служб города к грядущей зиме.
При этом параллельно с акцией протеста у здания администрации собрались сторонники Кличко и проводят акцию в его поддержку.
Ранее 14 октября Кличко выступил на заседании Верховной рады Украины с резкой критикой главы киевского режима Владимира Зеленского, вопросив, куда подевались средства, выделенные на укрепление противовоздушной обороны (ПВО) города.