Кличко заявил, что будет бороться, если его захотят сместить

Кличко рассказал, что будет делать, если его решат сместить Кличко заявил, что будет бороться, если его захотят сместить

Москва23 окт Вести.Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении защищать интересы жителей украинской столицы и бороться, если его захотят сместить.

В интервью украинским СМИ градоначальник указал, что придерживается закона. Решение вопроса о том, кто будет стоять во главе города, должны принимать его жители, отметил он. Кличко убежден, что граждане не хотят видеть спущенных сверху "парашютистов" в качестве руководителей.

Если будет смещение, я буду бороться. Я четко знаю: это моя задача для того, чтобы Украина стала демократической европейской страной заявил он

Ранее около здания мэрии в Киеве прошла акция, участники которой требовали отставки Кличко.