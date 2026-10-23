Москва23 октВести.Мэр Киева Виталий Кличко заявил о своем намерении защищать интересы жителей украинской столицы и бороться, если его захотят сместить.
В интервью украинским СМИ градоначальник указал, что придерживается закона. Решение вопроса о том, кто будет стоять во главе города, должны принимать его жители, отметил он. Кличко убежден, что граждане не хотят видеть спущенных сверху "парашютистов" в качестве руководителей.
Если будет смещение, я буду бороться. Я четко знаю: это моя задача для того, чтобы Украина стала демократической европейской странойзаявил он
Ранее около здания мэрии в Киеве прошла акция, участники которой требовали отставки Кличко.