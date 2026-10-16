Москва16 окт Вести.Украина специально не отражает удары по энергетическим объектам ради того, чтобы снять с должности мэра города Киева Виталия Кличко. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его мнению, об этом свидетельствуют обвинения в адрес политика о его неспособности защитить энергетические объекты Киева от ударов ракет.

Зная подлость этой власти, я даже могу предположить, теоретически, могу предположить, что удары по Киеву и почему не сбивается баллистика, у этого тоже есть свое объяснение. Но я просто смотрю, что творится вокруг Киева, вокруг столицы. Как они вызывают Кличко в Верховную Раду. И что они ему предъявляют? Они ему предъявляют его неспособность защитить энергетические объекты Киева от ударов ракетами… Не, ну может, у них и есть эти ракеты Patriot. Может, они не сбивают, Кличко, так ты ж не справляешься. А Кличко где должен взять эти ракеты? Я просто стесняюсь спросить… Но просто справедливости ради, я знаю подлость этой власти. Я хочу, чтобы киевляне, может быть, задумались о том, что такой вариант возможен, что то, что летит сегодня по энергетическим объектам, специально не сбивается украинской властью для того, чтобы снять мэра города Киева. Я, например, не исключаю такой вариант выразил свою точку зрения политик

Ранее сообщалось, что мэр Киева Виталий Кличко заочно поинтересовался у Владимира Зеленского о противовоздушной обороне для защиты столицы Украины и ее энергетических объектов.