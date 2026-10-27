Политолог Бортник: Кличко в ближайшее время может лишиться должности мэра Киева

На Украине допустили скорое отстранение Кличко от должности мэра Киева Политолог Бортник: Кличко в ближайшее время может лишиться должности мэра Киева

Москва27 окт Вести.Виталия Кличко могут в ближайшее время освободить от должности мэра Киева. Такое мнение в эфире своего подкаста на видеохостинге YouTube высказал украинский политолог Руслан Бортник.

Он не исключил принятия соответствующего решения уже на текущей неделе.

Бортник отметил, что восстановление объектов энергетической инфраструктуры Киева стало частью политического соперничества между потенциальными претендентами на пост главы столичной администрации.

18 октября возле здания Киевской городской администрации прошел митинг с требованием отставки Кличко. Украинские СМИ написали, что участники акции ассоциируют с мэром проблемы, связанные с запуском отопительного сезона.

В ответ киевский градоначальник заявил, что против столичных властей развернута кампания с недостоверными обвинениями, цель которой — возложить на них вину за срыв отопительного сезона.

По его утверждению, такие сведения распространяют ресурсы, аффилированные с украинским руководством, которое, как считает Кличко, стремится к упразднению местного самоуправления.

В середине октября Кличко отчитался перед депутатами Верховной рады о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону после нескольких блэкаутов, произошедших в украинской столице.