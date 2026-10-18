В Киеве допустили скорую смену мэра на фоне срыва подготовки к зиме Политолог Бортник допустил скорую отставку Кличко с поста мэра Киева

Москва18 окт Вести.Владимир Зеленский в ближайшие недели может отправить в отставку мэра Киева Виталия Кличко и назначить на его место другого человека. Такое мнение выразил украинский политолог Руслан Бортник.

По словам эксперта, в офисе президента крайне недовольны готовностью украинской столицы к аварийным отключениям электроэнергии и возлагают персональную ответственность за срыв подготовки к отопительному сезону на градоначальника.

Накануне у здания городской администрации прошел митинг горожан с требованием отставки мэра, а самого Кличко вызвали для отчета в Верховную раду. Сам столичный глава отвергает все обвинения, называя их заказной информационной кампанией Банковой, направленной на уничтожение местного самоуправления.