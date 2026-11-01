Дудчак: Кличко сейчас выгоднее уйти в отставку, повесив всех собак на Зеленского Эксперт Дудчак: в текущей ситуации для Кличко лучший вариант – уйти в отставку

Москва1 ноя Вести.Вполне разумным шагом для мэра Киева Виталия Кличко сейчас было бы уйти в отставку, поскольку в таком случае вся ответственность за тяжелое положение в украинской столице автоматически легла бы на главу киевского режима Владимира Зеленского. Об этом в беседе с ТАСС заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ Александр Дудчак.

Ситуацию сейчас как-то изменить крайне сложно. Вырвать из этой разрухи вряд ли уже возможно. Так что был бы лучший вариант для него [Кличко] самого сейчас уйти с этого поста и всех собак повесить на Зеленского сказал Дудчак

С точки зрения эксперта, уйдя в отставку именно сейчас, когда в Киеве масштабный энергетический кризис, Кличко мог бы оправдывать себя тем, что много лет трудился на благо жителей Киева, но глава режима не обеспечивал достаточного финансирования, что и привело к столь серьезным последствиям.

Некоторые европейские СМИ отмечали, что в преддверии зимы между Кличко и Зеленским растет напряженность. Так, Le Monde сообщала, что Кличко вызывали в парламент для отчета о том, как продвигается подготовка инфраструктуры к зимнему периоду.

Ранее украинские СМИ сообщили, что Киев снова погрузился в блэкаут. Также в нескольких районах украинской столицы наблюдаются перебои с подачей воды.