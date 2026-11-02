Зеленский не смог снять Кличко с должности КГГА без поддержки

Зеленский не нашел поддержки, чтобы снять Кличко Зеленский не смог снять Кличко с должности КГГА без поддержки

Москва2 ноя Вести.Вопрос о смещении Виталия Кличко с поста руководителя Киевской городской госадминистрации неоднократно поднимался главой украинского режима Владимиром Зеленским. Однако необходимой поддержки эта инициатива не получила, сообщают украинские СМИ.

Значительная часть влиятельных представителей команды Зеленского высказалась резко против снятия Кличко - причина прежде всего в правовых и управленческих последствиях, которые повлекло бы такое решение.

Формально руководителя госадминистрации назначает президент, однако по закону возглавлять ее должен мэр, избранный киевлянами. Даже отстранение Кличко от руководства государственной администрацией не отнимет у него полномочий избранного мэра и рычагов влияния на Киевсовет. Кроме того, офису Зеленского приходится учитывать также прочные связи Кличко в европейских политических кругах.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский хотел бы поменять Виталия Кличко на экс-главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).