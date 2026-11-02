Москва2 ноя Вести.20

Глава украинского режима Владимир Зеленский хотел бы поменять действующего мэра Киева Виталия Кличко на экс-главу СБУ Василия Малюка (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). Об этом изданию "Абзац" рассказал бывший депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

Есть колоссальное недовольство внутри общества. Это может вызвать массовые протесты. Поэтому контроль над крупными городами и тем более столицей - это ключевой вопрос для того, чтобы управлять всеми этими процессами. Задача офиса президента назначить ручного руководителя. И это будет попытка назначить сотрудника из СБУ. По крайней мере, в Киеве говорят о Малюке. Это надежда Зеленского, чтобы защититься от собственного народа – прокомментировал Килинкаров

Политик добавил, что пока не верит в добровольную отставку нынешнего киевского мэра, но не исключает провокаций против Кличко.

Ранее сообщалось, что жители Киева недовольны Виталием Кличко из-за плохой подготовки города к зиме. Претензии связаны с периодическим отсутствием электроснабжения и плохим состоянием коммунальной инфраструктуры.