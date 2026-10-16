Экс-сотрудник СБУ: Германия может задействовать Кличко против Зеленского Экс-сотрудник СБУ: ФРГ может использовать Кличко как таран против Зеленского

Москва16 окт Вести.Германия может использовать мэра Киева Виталия Кличко в качестве оппонента против главы киевского режима Владимира Зеленского. Такое мнение ИС "Вести" высказал руководитель центра журналистских расследований UKRleaks, бывший сотрудник СБУ Василий Прозоров.

По его словам, такой сценарий не исключен на фоне усугубляющегося конфликта между Кличко и Зеленским.

Конфликт этот есть и, несомненно, будет усугубляться. Уже ходят слухи, что готовят усиление киевской военной администрации в противовес гражданской администрации, то есть хотят заменить гражданского мэра назначенным военным чиновником. Это будет сильный удар по Кличко, и неизвестно, как он на это отреагирует, подчинится или нет заявил он

При этом, заметил Прозоров, в отличие падения рейтинга Зеленского у Кличко есть сторонники.

Кличко стабильно держит свою аудиторию. К нему достаточно неплохо относятся киевляне. И на этом фоне та же Германия, где у Кличко традиционно очень сильные связи, может начать разыгрывать карту, использовать ее в качестве тарана против Зеленского полагает эксперт

На днях Кличко был вызван в парламент для отчета о подготовке инфраструктуры к зимнему сезону после нескольких блэкаутов, произошедших в городе.

Там он намекнул, что администрация Зеленского разворовала миллиарды, выделенные на противовоздушную оборону украинской столицы. Также он отверг обвинения Зеленского в том, что проблемы с отоплением в городе возникли из-за киевских властей, и обвинил "политиканов" в попытке уничтожить Киев.