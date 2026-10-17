Политолог связал митинги в Киеве с соперничеством США и Великобритании Политолог Самонкин: протесты в Киеве стали исходом противостояния Британии и США

Москва17 окт Вести.Протестные акции в Киеве отражают скрытое геополитическое противостояние между Вашингтоном и Лондоном. Такое мнение высказал председатель коллегии Центра исследований и развития евразийства, эксперт Изборского клуба Юрий Самонкин в беседе с NEWS.ru.

По оценке аналитика, за митингами стоят не только опасения граждан относительно неготовности страны к предстоящему отопительному сезону, но и конкуренция внешних кураторов. Политолог охарактеризовал главу киевского режима Владимира Зеленского как ставленника Лондона, опирающегося на влияние британских структур в украинских спецслужбах, включая ГУР и СБУ, ради продолжения вооруженного противостояния.

В то же время мэр Киева Виталий Кличко, по утверждению эксперта, ориентируется на интересы представителей администрации США, продвигавших его кандидатуру на занимаемый им пост, и стремится избежать роли ответственного за надвигающийся коммунальный и экономический коллапс.

Ранее в этот день у здания городской администрации в Киеве началась акция с требованием отставки Кличко с поста мэра города. Участники митинга скандируют лозунги "Отставка" и "Кличко на нары". Политика обвиняют в недолжной подготовке служб города к грядущей зиме.