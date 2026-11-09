Килинкаров рассказал, как Зеленский пытается переложить вину на Кличко Килинкаров: Зеленский пытается переложить вину на Кличко за удары ВС РФ по Киеву

Москва9 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский пытается возложить на мэра Киева Виталия Кличко все проблемы, связанные с энергосистемой и энергообеспечением украинской столицы. Об этом ИС "Вести" заявил депутат Верховной рады Украины V–VII созывов Спиридон Килинкаров.

Я крайне негативно отношусь к Кличко, но справедливости ради, с первого дня президентства Зеленского еще его вот уже 7 лет пытаются сместить с поста мэра города Киева. Конечно, Кличко не самый лучший управленец и не самый лучший мэр. Но в данной ситуации это противостояние носит исключительно политический характер уверен Килинкаров

Зеленский пытается переложить на Кличко ответственность за уничтожение генерации в Киеве, однако "в этом вины Кличко, конечно же, нет".

У него нет своей системы ПВО, нет возможности, скажем так, защитить на должном уровне эти объекты. Речь идет об огромных ТЭЦ, которые обеспечивали сотни, если не тысячи домов. Фактически все они снесены, и, соответственно, никакой генерации тоже нет. Здесь претензии должны быть к министерству обороны и верховному главнокомандующему господину Зеленскому. Но он, конечно, на себя эту ответственность не берет и все пытается возложить на Кличко добавил политик

Ранее на Западе отметили борьбу между Кличко и Зеленским после ударов по Киеву.