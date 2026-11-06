Кличко ответил Зеленскому на претензии относительно энергоснабжения Киева Мэр Киева Кличко обвинил власти Украины в задержке подготовки столицы к зиме

Москва6 ноя Вести.Украинские власти почти на полгода задерживали утверждение Плана устойчивости столицы. Об этом заявил мэр Киева Виталий Кличко, ответив на обвинения в свою сторону.

Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский назвал ситуацию с энергоснабжением украинской столицы наиболее тяжелой в стране. Он заявил, что виной тому стало невыполнение городскими властями решений по подготовке к отопительному сезону.

Это после того, как почти полгода цинично не утверждали План устойчивости столицы! И рассказывали разные легенды написал Кличко в Telegram-канале

По словам мэра, несмотря на продолжающиеся обстрелы и отсутствие государственной помощи, в Киеве уже действует специальный энергетический штаб, занимающийся вопросами устойчивости городской инфраструктуры.