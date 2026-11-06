Кличко: зима для Киева будет непростой, жителям нужно готовиться к худшему

Кличко предупредил жителей Киева о надвигающейся "непростой" зиме Кличко: зима для Киева будет непростой, жителям нужно готовиться к худшему

Москва6 ноя Вести.Предстоящая зима для Киева будет непростой, жителям города необходимо быть готовыми к любым сценариям, в том числе к самым худшим.

Об этом в интервью одному из украинских СМИ рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Зима будет непростой заявил мэр Киева

Отвечая на вопрос о начавшихся проблемах с водоснабжением украинской столицы, Кличко не исключил, что ситуация может стать только хуже.

Наша задача – просчитать разные сценарии. И будет большой ошибкой не учитывать и самый плохой, самый сложный сценарий. … Но также обращаемся к жителям [с призывом] самостоятельно просчитывать разные сценарии. Крайне важно быть готовыми к разному. Я ни в коем случае не сею панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что может быть разное и нужно быть к этому готовым добавил Кличко

5 ноября он рассказал, что Киев из-за аварийных отключений практически полностью остался без электроснабжения. Улицы города погрузились во тьму.

Кроме того, Кличко выразил сомнение в возможности обеспечить стабильную работу объектов жизнеобеспечения украинской столицы.