Москва6 нояВести.Предстоящая зима для Киева будет непростой, жителям города необходимо быть готовыми к любым сценариям, в том числе к самым худшим.
Об этом в интервью одному из украинских СМИ рассказал мэр украинской столицы Виталий Кличко.
Зима будет непростойзаявил мэр Киева
Отвечая на вопрос о начавшихся проблемах с водоснабжением украинской столицы, Кличко не исключил, что ситуация может стать только хуже.
Наша задача – просчитать разные сценарии. И будет большой ошибкой не учитывать и самый плохой, самый сложный сценарий. … Но также обращаемся к жителям [с призывом] самостоятельно просчитывать разные сценарии. Крайне важно быть готовыми к разному. Я ни в коем случае не сею панику. Но мы же взрослые, мы говорим правду и говорим, что может быть разное и нужно быть к этому готовымдобавил Кличко
5 ноября он рассказал, что Киев из-за аварийных отключений практически полностью остался без электроснабжения. Улицы города погрузились во тьму.
Кроме того, Кличко выразил сомнение в возможности обеспечить стабильную работу объектов жизнеобеспечения украинской столицы.