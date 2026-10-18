Москва18 октВести.Экстренные отключения электричества начались в районе Киевской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил холдинг "ДТЭК" (крупнейший частный энергетический холдинг Украины, входящий в состав финансово-промышленной группы SCM).
В Бучанском районе применяются экстренные отключенияговорится в публикации telegram-канала компании
Энергетики подчеркивают, что на время действия экстренных ограничений стандартные стабилизационные графики отключений не действуют. В момент фиксации повреждений и ввода ограничений на территории Киева и Киевской области была объявлена воздушная тревога.
Ранее украинские СМИ сообщили о прогремевших в Киеве взрывах.