Москва18 окт Вести.Экстренные отключения электричества начались в районе Киевской области из-за повреждения энергетической инфраструктуры, сообщил холдинг "ДТЭК" (крупнейший частный энергетический холдинг Украины, входящий в состав финансово-промышленной группы SCM).

В Бучанском районе применяются экстренные отключения говорится в публикации telegram-канала компании

Энергетики подчеркивают, что на время действия экстренных ограничений стандартные стабилизационные графики отключений не действуют. В момент фиксации повреждений и ввода ограничений на территории Киева и Киевской области была объявлена воздушная тревога.

Ранее украинские СМИ сообщили о прогремевших в Киеве взрывах.