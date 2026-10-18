Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и воздушной тревоге в ряде областей

Украинские СМИ сообщают о прогремевших в Киеве взрывах Украинские СМИ сообщают о взрывах в Киеве и воздушной тревоге в ряде областей

Москва18 окт Вести.Взрывы прогремели в Киеве, воздушная тревога объявлена в ряде областей на Украине, сообщают местные СМИ.

По их данным, воздушная тревога действует в Киеве, а также в Черниговской, в Ровенской, Тернопольской, Львовской, Запорожской и Одесской областях.

16 октября Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск, где обозначил ключевые итоги текущих боевых действий. Он поручил продолжить выполнение задач СВО и нанесение массированных ударов по объектам ВПК и логистическим центрам противника.

Президент подчеркнул, что российские войска наступают по всей линии фронта, а эффективность ударов по объектам украинского ВПК остается высокой.