Российская армия поразила логистический центр "Новой почты" в Ровно Российские войска нанесли удар по логистическому центру "Новой почты" в Ровно

Москва18 окт Вести.Армия России поразила логистический центр "Новой почты" в городе Ровно на западе Украины, где хранились товары для украинских формирований, сообщает министерство обороны РФ.

Успешная атака была осуществлена при помощи беспилотников.

В результате [удара] поражен логистический центр "Новая почта" в городе Ровно, на территории которого было организовано хранение и распределение грузов двойного назначения, в том числе комплектующих для беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности. говорится в сообщении

Ранее ведомство сообщало, что российские военные нанесли удар по логистическому центру "Экватор" в Ровно, который использовался для хранения и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).