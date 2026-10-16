Минобороны РФ сообщили о поражении логистического центра ВСУ в Ровно и сухогруза

ВС РФ поразили логистический центр "Экватор" в Ровно и сухогруз, шедший в Одессу Минобороны РФ сообщили о поражении логистического центра ВСУ в Ровно и сухогруза

Москва16 окт Вести.Российские войска нанесли удар по логистическому центру "Экватор" в городе Ровно на западе Украины, который использовался для хранения и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.

Согласно данным ведомства, в ходе операции также был поражен сухогруз, следовавший в порт Одессы с военными грузами и материалами двойного назначения.

Продолжено нанесение ударов … по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украину сказано в отчете

Ранее сообщалось, что российские войска за неделю поразили 15 сухогрузов, которые были задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, российские военнослужащие в период с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины.