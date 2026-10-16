Москва16 октВести.Российские войска нанесли удар по логистическому центру "Экватор" в городе Ровно на западе Украины, который использовался для хранения и снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны.
Согласно данным ведомства, в ходе операции также был поражен сухогруз, следовавший в порт Одессы с военными грузами и материалами двойного назначения.
Продолжено нанесение ударов … по морским судам, привлекаемым к доставке военных грузов на Украинусказано в отчете
Ранее сообщалось, что российские войска за неделю поразили 15 сухогрузов, которые были задействованы в интересах ВСУ. По данным Минобороны, российские военнослужащие в период с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины.