Москва16 октВести.Российские военнослужащие в период с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Уточняется, что в течение недели ВС РФ также поразили 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ.
Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударовотмечается в сообщении
Подчеркивается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства и хранения дронов, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.
В ночь на 14 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по украинской энергетической инфраструктуре.