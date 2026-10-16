Военные РФ нанесли семь групповых и один массированный удар по объектам ВСУ

ВС РФ за неделю нанесли массированный и семь групповых ударов по объектам ВСУ Военные РФ нанесли семь групповых и один массированный удар по объектам ВСУ

Москва16 окт Вести.Российские военнослужащие в период с 10 по 16 октября нанесли один массированный и семь групповых ударов по объектам Вооруженных сил Украины. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что в течение недели ВС РФ также поразили 15 сухогрузов, задействованных в поставках западного вооружения, военной техники, горючего и имущества для нужд ВСУ.

Вооруженными Силами Российской Федерации нанесены массированный и семь групповых ударов отмечается в сообщении

Подчеркивается, что в результате ударов поражены предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК), логистические и телекоммуникационные центры, объекты транспортной инфраструктуры, использовавшиеся в интересах ВСУ, места производства и хранения дронов, склады боеприпасов и военно-технического имущества, а также пункты временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников.

В ночь на 14 октября российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотниками по украинской энергетической инфраструктуре.