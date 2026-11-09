ВС РФ поразили логистический центр в порту Одессы и сухогруз в Черном море

Минобороны: ВС РФ ударили по логистическому центру в Одессе и сухогрузу ВС РФ поразили логистический центр в порту Одессы и сухогруз в Черном море

Москва9 ноя Вести.Российские военные в понедельник днем поразили логистический центр "Сухой порт" в Одессе и сухогруз, которые использовались в интересах ВСУ, сообщает Минобороны РФ.

Удары наносятся беспилотниками по логистическим центрам, энергетической инфраструктуре и морским судам, используемым для нужд ВСУ.

...Поражены: в порту Одесса логистический центр "Сухой порт", предназначенный для хранения и распределения грузов в интересах ВСУ говорится в сообщении

Отмечается, что также поражен сухогруз в Черном море с военным имуществом и вооружением для ВСУ. Он находился в 141 километре юго-западнее Одессы.

Ранее в понедельник Минобороны РФ информировало об ударах по подстанции, локомотивам и другим объектам, работавшим в интересах ВСУ в тыловых районах.