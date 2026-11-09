ВС РФ поразили в тылу ВСУ подстанцию, локомотивы и логистический центр

Российские бойцы поразили подстанцию, локомотив и логистический центр в тылу ВСУ ВС РФ поразили в тылу ВСУ подстанцию, локомотивы и логистический центр

Москва9 ноя Вести.Российские войска поразили подстанцию мощностью 330 кВ, железнодорожные локомотивы, логистический центр и другие объекты, работавшие в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ) в тыловых районах страны. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что удар нанесли беспилотниками "Герань" бригады войск БпС "Варяг".

Успешно поражены подстанция 330 кВ, железнодорожные локомотивы, здание логистического центра, а также пункт технического осмотра и ремонта техники, использовавшиеся в интересах обеспечения вооруженных формирований Украины отмечается в сообщении

Подчеркивается, что поражение транспортных и стратегических объектов значительно снижает возможности ВСУ по ведению боевых действий.

Ранее сообщалось, что российские войска нанесли удары по электроподстанциям в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях.