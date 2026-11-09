Москва9 нояВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по электроподстанциям в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России.
В течение ночи в результате ударов поражены:... в Киевской области – электроподстанция в районе населенного пункта Белая Церковь;... в Черкасской области – электроподстанция в районе населенного пункта Черкассыговорится в заявлении
Еще одна подстанция была атакована в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.
Кроме того, ВС РФ нанесли удар по тяговой электроподстанции в Винницкой области.
Ранее в ведомстве отчитались о продолжении атак на объекты инфраструктуры Украины, которые используются в нуждах ВСУ.