Российские военные поразили электроподстанции под Киевом и у Кривого Рога

ВС РФ атаковали электроподстанции в Киевской области, у Кривого Рога и Черкасс Российские военные поразили электроподстанции под Киевом и у Кривого Рога

Москва9 ноя Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) нанесли удары по электроподстанциям в Киевской, Черкасской и Днепропетровской областях. Об этом сообщило Минобороны России.

В течение ночи в результате ударов поражены:... в Киевской области – электроподстанция в районе населенного пункта Белая Церковь;... в Черкасской области – электроподстанция в районе населенного пункта Черкассы говорится в заявлении

Еще одна подстанция была атакована в районе города Кривой Рог в Днепропетровской области.

Кроме того, ВС РФ нанесли удар по тяговой электроподстанции в Винницкой области.

Ранее в ведомстве отчитались о продолжении атак на объекты инфраструктуры Украины, которые используются в нуждах ВСУ.