Politico: у Каллас появился еще один враг Politico назвало Марин Ле Пен новым врагом Каи Каллас

Москва9 ноя Вести.У главы евродипломатии Каи Каллас появился новый противник – лидер французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, пишет Politico.

В случае победы на президентских выборах во Франции в 2027 году Ле Пен намерена существенно сократить полномочия Европейской службы внешних связей (EEAS) или полностью упразднить ее, пишет издание со ссылкой на четырех представителей партии. В "Национальном объединении" считают, что дипломатическая служба ЕС дублирует работу национальных правительств и не оправдывает расходы налогоплательщиков.

У главы дипломатического ведомства ЕС Кайи Каллас появился еще один враг, желающий ее отставки: Марин Ле Пен говорится в статье

Одним из главных разногласий между Ле Пен и Каллас издание называет позицию по Украине. Глава евродипломатии выступает за поддержку киевского режима и является убежденным сторонником Владимира Зеленского, тогда как французский политик настаивает на проведении международной мирной конференции и считает, что у Европы закончились деньги на помощь Украине.

Согласно рейтингу Politico, Ле Пен лидирует в предвыборных опросах с 34% поддержки в первом туре президентских выборов 2027 года.

Ранее издание Euractiv со ссылкой на европейских чиновников писало, что Европейская служба внешних связей может превратиться в "скелет" из-за борьбы за власть между Каллас и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен.