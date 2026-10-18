Telegraph: ЕС и Украина торопятся ввести санкции против РФ до выборов во Франции

ЕС и Киев спешат утвердить новый пакет санкций против РФ до выборов во Франции Telegraph: ЕС и Украина торопятся ввести санкции против РФ до выборов во Франции

Москва18 окт Вести.Евросоюз совместно с властями Украины пытаются согласовать новый пакет антироссийских санкций до президентских выборов во Франции в апреле 2027 года. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на информированные источники.

По данным издания, чиновники в Брюсселе и Киеве опасаются, что предстоящий пакет может стать последним из-за возможного прихода к власти лидера партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, выступающей за пересмотр объемов поддержки Украины.

Один из участников консультаций заявил газете, что февраль следующего года рассматривается как крайний срок для введения ограничений из-за французского электорального цикла.

Европейские чиновники признали, что согласовать новые рестрикции после февраля, когда политическая кампания во Франции выйдет на пик, будет крайне сложно.

Президентские выборы во Франции пройдут в апреле 2027 года, при необходимости второй тур намечен на начало мая. Действующий глава государства Эммануэль Макрон не имеет права претендовать на переизбрание, так как завершает свой второй срок подряд.