Лен Пен высказалась о реальном положении дел во Франции Ле Пен: Франция балансирует на грани кризиса и социального взрыва

Москва26 ноя Вести.Франция находится на грани кризиса и социального взрыва, поэтому властям страны следует начать принимать меры по решению ситуации. Об этом заявила лидер правой партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен на своей странице в соцсети X.

Так она прокомментировала статью Financial Times, в которой говорится, что Париж и Берлин пытаются обезопасить следующий семилетний бюджет ЕС и европейское финансирование Украины от возможного прихода Ле Пен к власти по итогам выборов. Так, Франция попросила заложить дополнительные сельскохозяйственные субсидии в 35 млрд евро в бюджет ЕС, начиная с 2028 года. Это якобы максимально увеличит выгоду для республики и позволит затруднить для Ле Пен пересмотр соглашения в случае победы.

Париж настаивает на увеличении финансирования сельского хозяйства. Я рада этому. Однако приведенные аргументы не имеют ничего общего с защитой наших фермеров, которые десятилетиями страдали от политики [президента Франции] Эммануэля Макрона говорится в публикации

Политик заявила, что цель этой инициативы заключается в том, чтобы отговорить "Национальное объединение", если партия победит на выборах, от отстаивания интересов страны в переговорах по бюджету Европы.

Наша страна балансирует на грани кризиса и социального взрыва. Нашим лидерам следовало бы приложить усилия для исправления ситуации, а не прибегать к низким политическим маневрам, препятствующим демократическому волеизъявлению французского народа подчеркнула Ле Пен

Ранее издание Politico сообщало, что Берлин намерен разработать специальный механизм в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза, который уменьшит возможности противников Киева блокировать выделение ему средств.