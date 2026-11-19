ФРГ хочет усложнить блокировку финансовой помощи Киеву в ЕС из-за Ле Пен и "АдГ" Politico: ФРГ хочет усложнить блокировку финансовой помощи Украине в ЕС

Москва19 ноя Вести.Берлин намерен разработать специальный механизм в рамках долгосрочного бюджета Евросоюза, который позволит снизить возможности противников поддержки Киева блокировать выделение ему средств. Об этом сообщает Politico со ссылкой на высокопоставленного дипломата ЕС, осведомленного о ходе переговоров.

По данным издания, немецкие власти стремятся сделать финансирование Украины менее зависимым от политической позиции отдельных стран и их представителей. В частности, инициатива может стать препятствием для блокировки помощи со стороны лидера французской партии "Национальное объединение" Марин Ле Пен, если она одержит победу на президентских выборах во Франции в 2027 году.

Германия стремится создать в рамках долгосрочного бюджета ЕС механизм финансирования Украины, на который будет трудно наложить вето противникам помощи Киеву приводит Politico слова источника

Еще одним фактором, подталкивающим Берлин к разработке новой схемы, стало усиление позиций политических сил, выступающих против поддержки Украины. В частности, речь идет о немецкой партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), популярность которой продолжает расти. Партия выступает против предоставления Киеву как военной, так и финансовой помощи.

Как отмечает Politico, Германия рассчитывает предусмотреть дополнительные возможности финансирования Украины в бюджете ЕС на 2028–2034 годы. Речь идет о создании специального резерва, который позволит направлять Киеву средства сверх уже предусмотренных 100 млрд евро.

Предполагается, что новый механизм будет работать за счет выделения относительно небольших сумм отдельными траншами. Таким образом, Берлин рассчитывает снизить вероятность политических разногласий внутри Евросоюза и затруднить попытки отдельных участников заблокировать дальнейшее финансирование Украины.