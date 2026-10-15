Москва15 окт Вести.Немецкое общество все меньше готово финансировать Киев, и в этом украинские власти отчасти должны винить сами себя. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung, отмечая, что реформы на Украине по-прежнему затягиваются, несмотря на расчеты на быстрое вступление в Евросоюз.

Авторы FAZ также отмечают, что реформы на Украине затягиваются, при этом Киев все еще рассчитывает на быстрое вступление в ЕС. Согласно тексту статьи, требования о выделении финансирования "не вызывают симпатии ни у избирателей, ни у налогоплательщиков" на фоне очередных коррупционных скандалов в рядах украинского руководства.

В снижении поддержки Украины в немецком обществе украинское руководство отчасти должно винить само себя. <…> Поражение Украины стало бы самым дорогостоящим сценарием из всех возможных гласит публикация

Авторы публикации признают: без финансовой помощи Киев существовать не сможет, и рассчитывать в сложившейся ситуации он может только на Берлин. Согласно тексту материала, на данный момент у Киева "не хватает финансовых обязательств от спонсоров еще на 70 миллиардов евро", но "даже эта оценка в итоге может оказаться слишком оптимистичной" из-за проблем на Украине.

Кредитная программа ЕС для Украины объемом 90 миллиардов евро рассчитана на 2026–2027 годы. Из этой суммы 60 миллиардов предусмотрены для оборонных закупок, еще 30 миллиардов — для бюджетной поддержки. 14 октября Европейская комиссия (ЕК) в рамках оборонной части кредита ЕС для закупки беспилотников, радиолокационных систем, боеприпасов и другой военной продукции перечислила Киеву 2,86 млрд евро.