На Западе предрекли скорую капитуляцию Украины NZZ: нехватка средств у Запада может привести к скорой капитуляции Украины

Москва8 ноя Вести.Нехватка средств у западных стран для поддержки Украины может привести к ее скорой капитуляции. Об этом пишет газета Neue Zürcher Zeitung.

Циркулируют расчеты, согласно которым дефицит финансирования приведет к скорой капитуляции Украины говорится в публикации

Как напомнили журналисты, Европейский союз рассчитывал выделить киевскому режиму на 2026-2027 годы дополнительные 45 миллиардов евро, в том числе при помощи Канады, Японии, Великобритании и Норвегии. При этом, подчеркивается в материале, не все взносы выплачены, а потребности Украины растут быстро.

Вместе с тем политическая поддержка Киева также остается неопределенной, говорится в статье. Автор обратил внимание, что в апреле следующего года во Франции состоятся выборы, по итогам которых Париж может резко изменить курс в отношении Киева. Кроме того, в Германии уже сейчас ведутся споры о необходимости сокращения финансирования Украины, добавили журналисты.

Ранее издание Rapporteur писало, что внутри ЕС обостряются разногласия в связи с необходимостью найти дополнительные 70 миллиардов евро кредита для Украины на фоне нехватки средств в самом объединении.