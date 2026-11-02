Welt: Зеленскому приходится выпрашивать у Запада помощь Welt: Зеленский выпрашивает военную помощь для Киева у Запада

Москва2 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский вынужден выпрашивать военную помощь у Запада, заявил корреспондент телеканала Welt в Киеве Кристофф Ваннер.

Киеву не хватает помощи на фоне приближения зимы, отметил Ваннер.

Зеленскому приходится регулярно обращаться к другим западным партнерам, чтобы выпросить еще хоть какое-то количество боеприпасов. Этого, разумеется, совершенно недостаточно подчеркнул корреспондент

Газета The Financial Times (FT) написала, что расходы западных стран, не входящих в Европейский союз (ЕС), на поддержку Украины могут сократиться почти в пять раз - с 19 млрд евро в 2026 году до 4 млрд евро в 2027 году.

Между тем Зеленский заявил, что Запад сознательно задерживает поставки ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot и NASAMS.