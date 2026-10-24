Москва24 октВести.Украина нуждается в многочисленной армии, но сама не может ее содержать, поэтому для гарантий безопасности после завершения конфликта необходима финансовая поддержка от Запада. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.
Перспективам мирного урегулирования он посвятил часть своего обращения, записанного для мероприятия американского Hudson Institute (признан в РФ нежелательной организацией).
Нам нужна большая, сильная армия как минимум на десять летподчеркнул Зеленский
Ранее стало известно, что правительство Украины под давлением Зеленского не станет увеличивать бюджетные расходы на зарплаты боевиков киевского режима. Жалование бойцов ВСУ в 2027 году может сократиться на 1,7%.