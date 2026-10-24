Зеленский заявил, что как минимум 10 лет рассчитывает получать помощь от Запада

Зеленский надеется получать помощь от Запада еще как минимум десять лет Зеленский заявил, что как минимум 10 лет рассчитывает получать помощь от Запада

Москва24 окт Вести.Украина нуждается в многочисленной армии, но сама не может ее содержать, поэтому для гарантий безопасности после завершения конфликта необходима финансовая поддержка от Запада. Об этом заявил лидер киевского режима Владимир Зеленский.

Перспективам мирного урегулирования он посвятил часть своего обращения, записанного для мероприятия американского Hudson Institute (признан в РФ нежелательной организацией).

Нам нужна большая, сильная армия как минимум на десять лет подчеркнул Зеленский

Ранее стало известно, что правительство Украины под давлением Зеленского не станет увеличивать бюджетные расходы на зарплаты боевиков киевского режима. Жалование бойцов ВСУ в 2027 году может сократиться на 1,7%.