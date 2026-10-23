Зеленский не намерен повышать зарплату боевикам ВСУ в 2027 году

Зеленский не станет повышать зарплату ВСУ в 2027 году Зеленский не намерен повышать зарплату боевикам ВСУ в 2027 году

Москва23 окт Вести.Проект бюджета Украины на 2027 год свидетельствует о том, что боевики Вооруженных сил Украины не получат прибавку к заработной плате. Напротив, власти хотят сократить расходы в этой части на 1,7%. Об этом пишут местные СМИ.

В публикации уточняется, что проект бюджета был подготовлен кабинетом министров Сергея Корецкого с учетом рамок, заданных лидером киевского режима Владимиром Зеленским.

В этом решении Зеленский сознательно ушел от требований повышения зарплат военнослужащим – и правительство Сергея Корецкого максимально этим воспользовалось. По сравнению с прошлым годом, расходы общего фонда госбюджета на оплату труда в ВСУ должны уменьшиться на 1,7% пишут украинские СМИ

При этом расходы на оплату труда будут увеличены для офиса президента на 30%, а для Службы безопасности Украины – на 20%.

Ранее из данных украинского Минфина стало известно, сколько Киев потратил на финансирование ВСУ с 2022 года.